Врач назвала продукты, которые чаще всего вызывают аллергию

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Врач – аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала Москве 24, что самыми аллергенными считаются не только цитрусовые и орехи, но также пасленовые, морепродукты, белковые продукты, экзотические фрукты и растительное молоко.
К первой группе классических аллергенов специалист относит цитрусовые, такие как апельсины и мандарины.
"Еще это экзотические тропические фрукты, например манго. Оно может вызвать отек Квинке, который развивается мгновенно. Это угрожающая жизни история", – предупреждает эксперт.
Следующая группа – семейство пасленовых: баклажан, болгарский перец и помидоры. На них тоже очень часто бывает аллергия, отмечает диетолог.
"Белки животного происхождения, но чаще всего это белок куриного яйца. Молоко также очень часто вызывает аллергию. Кефир и творог может быть не вызовут, а молоко – да", – говорит Аплетаева.
К этому списку специалист добавляет морепродукты и орехи. "Сейчас еще очень многие молодые люди увлекаются растительными продуктами. Особенно такими, как миндальное или кокосовое молоко. Они добавляют его вместо обычного коровьего, объясняя это тем, что не переносят классическое. Но они не понимают, что именно на эти продукты у них тоже может быть аллергия", – предупреждает эксперт.
Определить, какие продукты могут вызвать у человека аллергию, можно с помощью специальных анализов.
Ранее врач-диетолог Светлана Титова посоветовала в период обострения аллергических реакций исключить из рациона жареную пищу и фастфуд. Если страдающие от поллиноза – сезонного проявления аллергии – будут пренебрегать этой рекомендацией, их самочувствие может серьезно ухудшиться, отметила врач.
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