Диетолог рассказала, чем опасны ананасы

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала людям, склонным к аллергии и имеющим повышенную кислотность желудка, не злоупотреблять ананасами.

По словам диетолога, органические кислоты, содержащиеся в этом травянистом растении, могут очень сильно раздражать слизистую. Поэтому в стадии обострения специалист советует отказаться от ананаса. Во время ремиссии есть его можно, но лучше не злоупотреблять, говорит Соломатина.

"Взрослым я рекомендую есть 100 граммов ананаса, а ребенку – 50. Нужно смотреть, как ребенок переносит его. Чрезмерное употребление ананаса может разъедать слизистую ребенка", – поясняет специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Ананас – это, конечно, экзотика. Поэтому взрослым, склонным к аллергии, и особенно детям нужно есть его с осторожностью.

По словам диетолога, в ананасе содержится много витамина C. Достаточно съесть примерно 200 граммов этого растения, чтобы восполнить суточную потребность, утверждает специалист. Поэтому ананас хорошо употреблять во время вирусных и бактериальных инфекций, чтобы укрепить иммунитет, говорит Соломатина.



"Там есть и витамины группы В, которые полезны для нашей нервной системы. Вот почему рекомендуют ананас использовать при нервном истощении, переутомлении", – поясняет диетолог.

Кроме того, ананас можно есть для профилактики атеросклероза. Он разжижает кровь и препятствует тромбообразованию, в нем достаточно много клетчатки, которая необходима для формирования нормального пищевого комка и очистки организма, объясняет диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Вещество, которое содержится в ананасе, хорошо расщепляет белок, поэтому людям с пониженной кислотностью, у которых не очень хорошо расщепляется мясо в желудке, можно есть ананас.

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