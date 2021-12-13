Диетолог рассказала, чем опасны ананасы

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала людям, склонным к аллергии и имеющим повышенную кислотность желудка, не злоупотреблять ананасами.
По словам диетолога, органические кислоты, содержащиеся в этом травянистом растении, могут очень сильно раздражать слизистую. Поэтому в стадии обострения специалист советует отказаться от ананаса. Во время ремиссии есть его можно, но лучше не злоупотреблять, говорит Соломатина.
"Взрослым я рекомендую есть 100 граммов ананаса, а ребенку – 50. Нужно смотреть, как ребенок переносит его. Чрезмерное употребление ананаса может разъедать слизистую ребенка", – поясняет специалист.
По словам диетолога, в ананасе содержится много витамина C. Достаточно съесть примерно 200 граммов этого растения, чтобы восполнить суточную потребность, утверждает специалист. Поэтому ананас хорошо употреблять во время вирусных и бактериальных инфекций, чтобы укрепить иммунитет, говорит Соломатина.
"Там есть и витамины группы В, которые полезны для нашей нервной системы. Вот почему рекомендуют ананас использовать при нервном истощении, переутомлении", – поясняет диетолог.
Кроме того, ананас можно есть для профилактики атеросклероза. Он разжижает кровь и препятствует тромбообразованию, в нем достаточно много клетчатки, которая необходима для формирования нормального пищевого комка и очистки организма, объясняет диетолог.
Ранее нутрициолог Анна Дробышева перечислила полезные свойства киви. По словам специалиста, киви способен помочь при нарушениях липидного обмена и авитаминозе. Врач отметила, что в этих плодах содержится большое количество витаминов, в частности группы C, B6, а также фолиевая кислота. При этом киви нельзя есть людям с заболеваниями желудка в острой стадии, а также склонным к диарее. Фрукт также противопоказан страдающим аллергией на цитрусовые, отметила нутрициолог.
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