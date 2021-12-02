Нутрициолог рассказала о пользе киви

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Нутрициолог Анна Дробышева перечислила полезные свойства киви. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалиста, фрукт сжигает жиры, которые блокируют артерии. Кроме того, киви способен помочь при нарушениях липидного обмена и авитаминозе.

Врач также добавила, что продукт имеет в своем составе большой набор витаминов, в частности группы C, B6, а также фолиевую кислоту.

"Киви стимулирует выработку коллагена и предупреждает преждевременное поседение волос. Его смело можно назвать продуктом молодости и красоты", – подчеркнула Дробышева.

Киви настоятельно рекомендуется беременным женщинам, так как в нем присутствует калий для нормализации работы сердца матери и ребенка. Кроме того, фрукт способствует усвоению железа, а также сводит к минимуму риск запоров.

При этом киви нельзя есть людям с заболеваниями желудка в острой стадии, а также склонным к диарее. Фрукт также противопоказан гражданам с аллергией на цитрусовые.

Ранее россиянам назвали фрукт, который идеально подходит для похудения. Как заявила нутрициолог Ирина Степная, ананас обладает набором витаминов группы В, С, А, а также богат железом, магнием и калием.