Синоптик рассказал о погоде в Центральной России во второй половине зимы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что аномальных морозов уже не будет в Центральной России этой зимой. Об этом эксперт сообщил в эфире радио Sputnik.

Синоптик рассказал, что во второй половине зимы погода будет мягкой.

"По всей видимости, пик морозов этой зимой уже пройден. На мой взгляд, аномальных морозов больше не будет. Хотя волны холода еще ожидаются – в конце зимы, может быть, даже с заходом на март", – предупредил он.

Дальше температура в Центральной России будет только увеличиваться. Кроме того, по словам синоптика, показатели могут быть выше климатической нормы.

"То есть вторая половина января и февраль будут подекадно или по семидневкам теплее, чем должны быть по многолетним нормам", – резюмировал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в Москве с 17 января начнется оттепель. По его словам, в течение недели температура поднимется до шести градусов тепла. Самые теплые дни ожидаются в конце рабочей недели.

В Московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 21:00 вторника, 17 января.

Синоптики заявили о рекордном потеплении в Москве 16 января

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