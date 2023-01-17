Врач рассказал, кому следует отказаться от купания в проруби

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Россиян призвали отказаться от купания в проруби при простуде или обострении хронических заболеваний. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил граждан о последствиях.

"Купание в проруби – огромная нагрузка для организма. Прилив адреналина, который происходит в этот момент, запускает работу всех органов и систем в режиме "опасности", активирует иммунитет. Если человек здоров и закален, то такой всплеск придает бодрости и новых сил", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Однако, как отметил специалист, во время болезни организм уже перегружен, и купание в проруби может только ухудшить состояние человека. По словам Тяжельникова, оно может спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системой, а также вызвать перепады давления.

Отказаться от купания следует людям, страдающим:

гипертонией;

эпилепсией;

сахарным диабетом;

ревматизмом;

болезнями мочевыделительной системы;

почечной недостаточностью.

Не стоит купаться в проруби и беременным, подчеркнул врач.

Простуженным необходимо оставаться дома и лечиться лекарствами, обильным и теплым питьем, легкой пищей, добавил он. Погружение в холодную воду им категорически запрещается, резюмировал Тяжельников.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко заявила, что крещенские купания в ледяной воде станут полезны только здоровым и закаленным людям, а находиться в проруби стоит около минуты.

Врач также отметила, что после выхода необходимо вытереться насухо, одеться в сухую теплую одежду и обувь, можно выпить горячего чая.

Кроме того, врач предостерегла от погружения в прорубь беременных, кормящих женщин, людей старше 65 лет и маленьких детей.

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