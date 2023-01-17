Москвичей предупредили о морозах до -13 градусов в начале следующей недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал морозы до -13 градусов в столице в начале следующей недели. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Со следующей недели температура начнет постепенно понижаться. Уже с понедельника температура перевалит через 0, ночью будет около 5–9 градусов мороза, дневные температуры также будут отрицательные, во вторник прогнозируется уже от -8 до -13 градусов", – предупредил он.

Аномальных морозов ждать не стоит, подчеркнул синоптик. Однако в середине следующей недели может похолодать до -15 градусов. Вильфанд объяснил, что это уже вероятностный прогноз, поскольку точно говорить о показателях можно только на семь суток вперед.

Сильные морозы возможны, если изменится циркуляция, но на сегодняшний день нет оснований считать, что это произойдет, отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, следующая неделя в столице будет солнечной.

Специалисты центра погоды "Фобос" согласны, что после оттепели москвичам стоит ожидать возвращения морозов. По их данным, похолодание придет уже к концу текущей недели.

Синоптики прогнозируют от -1 до -6 градусов в послеполуденные часы. Осадков в столице не будет, но атмосферное давление заметно повысится.

"Показания барометров продолжат расти, например, в Москве достигнут отметок в 763–765 миллиметров ртутного столба, что на 19–21 единицу выше нормы. Новая неделя начнется дальнейшим ростом атмосферного давления и усилением морозов", – рассказали эксперты.

Пик оттепели на этой неделе придется на 19–20 января. Температура в городе может подняться до 5 градусов.

К 21 января к столице начнет приближаться антициклон. Температура днем будет лишь немного выше нуля. На дорогах может вновь образоваться гололедица.

Ранее в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 11:00 среды, 18 января.

Вильфанд спрогнозировал теплую, ветреную и дождливую погоду на Крещение, 19 января, в Москве. По его словам, вместе с потеплением произойдет повышение влажности и усилятся порывы ветра до 19 метров в секунду. В столице ожидается температура от 0 до 3 градусов ночью и до 5 градусов – днем.



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