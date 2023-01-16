16 января, 22:43Общество
Погодная опасность из-за гололедицы сохранится в Московском регионе до утра среды
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве и Московской области продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Желтый – погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения – до 11:00 18 января", – заявили в Гидрометцентре России.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что после 21 января в Москву снова придет похолодание. В дневные часы температура будет опускаться до отметки в минус 4 градуса.
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