Погодная опасность из-за гололедицы сохранится в Московском регионе до утра среды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве и Московской области продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Желтый – погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения – до 11:00 18 января", – заявили в Гидрометцентре России.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что после 21 января в Москву снова придет похолодание. В дневные часы температура будет опускаться до отметки в минус 4 градуса.

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