Москвичей и жителей области предупредили о сильном ветре

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Москвичей и жителей Московской области предупредили о сильном ветре. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Ветер. Период предупреждения – с 09:00 17 января до 21:00 17 января. Местами порывы до 15 метров в секунду", – отметили в сообщении.

В Гидрометцентре уточнили, что днем ожидается температура от 0 до 2 градусов. Кроме того, возможны осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах может образоваться гололедица, из-за которой желтый уровень погодной опасности в столице и Подмосковье будет действовать до 11:00 18 января.

Ранее сообщалось, что в течение недели в Москву и Подмосковье придет потепление, однако уже к воскресенью, 22 января, в регион вернутся отрицательные температуры до -6 градусов. В пятницу, 20 января, в Москве ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом.



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