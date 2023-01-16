Синоптик спрогнозировал возвращение морозов в Москву в конце недели

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В течение недели в Москву и Подмосковье придет потепление, однако уже к воскресенью, 22 января, в регион вернутся отрицательные температуры до -6 градусов, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Об этом сообщает ТАСС.

"Похолодание ожидается к следующим выходным дням. В течение недели температура будет повышаться, и во второй половине недели, начиная со среды, (поднимется. – Прим. ред.) до 0 – +2 градусов, а в пятницу – до +3 градусов", – рассказал синоптик.

По словам Синенкова, в пятницу, 20 января, в Москве ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом. В субботу, 21 января температура понизится до 0 градусов, а на следующий день – до -3...-4 градусов в дневное время и до -5...-6 градусов ночью.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в Москве с 17 января начнется оттепель. По его словам, в течение недели температура поднимется до 6 градусов тепла. При этом самые теплые дни придутся на окончание рабочей недели.

В Московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 21:00 вторника, 17 января.

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