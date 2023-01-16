Облачная погода с небольшим снегом ожидает столичный регион в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с небольшим снегом ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 16 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице составит 1–3 градуса мороза, в области ожидается 0...-5 градусов. На дорогах гололедица.

Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности снова продлен в Москве. Обновленное предупреждениедля столицы и области будет действовать до 21:00 17 января.

Потепление в Москве наступит на этой неделе. Уже к среде температура в отдельных районах столицы может подняться до +6 градусов.

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