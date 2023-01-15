Врачи рассказали, как легче перенести резкую смену погоды

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Резкая смена погоды может не только вызвать головные боли, но и обострить хронические заболевания. О том, как этого избежать, RT рассказали врачи-терапевты Людмила Лапа и Надежда Чернышова.

Как объяснила Лапа, первой на смену погоды реагирует сосудистая система. Это приводит к повышенной утомляемости, головным болям. Не исключены и проблемы с ЖКТ, а также обострение хронических болезней.

Чтобы избежать проблемы, вызванные резкой сменой температуры и давления, следует правильно одеваться. В противном случае можно заболеть гриппом или ОРВИ. Чернышова рекомендует одеваться многослойно, чтобы в случае чего что-то снять или надеть.

"Необходимо обеспечить возможность менять слои одежды: не просто надеть теплый свитер и куртку, а, например, рубашку, жилет и куртку. Если жарко – жилет сняли, если прохладно – надели", – подчеркнула специалист.

Помочь организму справиться с неблагоприятным климатом могут также частые прогулки, проветривание помещений, а также занятия спортом. А перед выходом на улицу можно есть согревающую еду.

Ранее россиянам посоветовали в периоды резких колебаний температур употреблять больше фруктов и овощей, содержащих калий. Дело в том, что этот микроэлемент помогает сохранять артериальное давление в норме.



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