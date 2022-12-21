Врач назвала неожиданную причину постоянно заложенного носа

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Постоянная заложенность носа может быть связана с недолеченными зубами, рассказала Москве 24 врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Когда воспаление идет на мягкую часть зуба, на десну, затрагивает кость, то формируется сообщение между полостью рта, больным зубом и придаточными пазухами. Тогда и может быть заложенность носа", – пояснила эксперт.



Татьяна Романенко врач-терапевт Другая частая причина заложенности – аллергические проявления. Когда есть аллергия, когда есть повышенная сенсибилизация, чувствительность к какому-либо не очевидному аллергену.

Чтобы выяснить точную причину, эксперт порекомендовала обязательно обратиться к врачу.

Ранее врач-кардиолог Ольга Савонина рассказала, что неправильная чистка зубов может привести к заболеванию сердца. По словам эксперта, недобросовестная гигиена полости рта может вызвать кариес. В результате болезнетворные бактерии попадают в кровоток и провоцируют воспаление внутренней оболочки сердца.

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