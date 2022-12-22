Врач рассказал, какие продукты помогут справиться организму с перепадами температур

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В период резких колебаний температурных значений на улице в пищу рекомендуется употреблять больше фруктов и овощей, содержащих калий. Об этом Агентству "Москва" сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Помочь перенести неблагоприятный период помогут фрукты и овощи с высоким содержанием калия, который помогает удерживать артериальное давление в норме. Их желательно употреблять не менее 400 граммов в день", – посоветовал эксперт.

К продуктам с высоким содержанием калия относятся авокадо, зелень, горох, помидоры, апельсины, чернослив, абрикосы и грейпфрут. Помимо этого, высокое содержание калия часто встречается в молочной продукции.

Тяжельников предупредил, что в периоды резкой смены погодных условий людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо внимательнее следить за состоянием здоровья. В это время необходимо исключить физические нагрузки, уделять внимание полноценному сну и проводить больше времени на свежем воздухе.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев перечислил опасные свойства красной икры. По словам специалиста, чрезмерное употребление продукта может спровоцировать отеки, повысить давление и привести к набору веса. Арзамасцев посоветовал ограничиться одной-двумя ложками икры.



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