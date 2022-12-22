Диетолог рассказала о лучшем продукте с омолаживающим эффектом

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с Москвой 24 назвала пророщенные семена разных растений лучшим продуктом с омолаживающим эффектом.

По ее словам, это может быть пшеница, ячмень, люцерна, клевер и даже редис.



Анжелика Дюваль врач-диетолог Когда семечко только прорастает, в нем присутствует весь ассортимент витаминов, минеральных веществ, кислот, а также жиры. То есть это как живая витаминная добавка. Там большое количество антиоксидантов и тот же хлорофилл, который присущ зеленым растениям. Все это необходимо нам для омоложения на клеточном уровне.

Также ростки благотворно воздействуют на иммунную систему, отметила диетолог. Поэтому люди, которые их употребляют, быстрее выздоравливают.

"Люди, которые включают ростки на регулярной основе в свой рацион, гораздо лучше себя чувствуют. У них больше энергии и они быстрее восстанавливаются, если заболевают. То есть болеют они по статистике меньшее количество дней, чем те, кто не следит за своим питанием", – пояснила Дюваль.

Ранее доктор биологических наук, заместитель директора по научной работе Института биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН, заведующий лабораторией эволюционной генетики развития Алексей Куликов рассказал, что употребление жареного, мучного и быстрых углеводов может привести к набору веса, изнашиванию тканей и как следствие, ускорению старения организма.

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