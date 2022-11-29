Пластический хирург предупредил о негативном влиянии смартфона на внешность

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Длительное использование смартфона может привести к головным болям, образованию морщин и появлению второго подбородка, предупредил пластический и реконструктивный хирург Рашид Велиханов. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам специалиста, на корпусе телефона находится в десять раз больше бактерий, чем на крышке унитаза, поэтому при использовании гаджетов существует риск загрязнить кожу лица. В частности, могут появиться прыщи, раздражения и высыпания. В этой связи врач рекомендовал постоянно протирать смартфон антисептиками.

Кроме того, продолжил Велиханов, при использовании смартфона люди часто наклоняют голову под углом 45 градусов, из-за чего в подбородочной области могут возникнуть морщины. Также это может привести к изменению овала лица и появлению "брылей".

Помимо этого, указал пластический хирург, цифровое излучение Led дисплея после 22:00 нарушает выработку "гормонов молодости" – мелатонина и соматотропина.

По словам Велиханова, на начальных этапах такого рода нарушений состояние кожи можно улучшить при помощи косметологии, но из-за того, что люди не перестают пользоваться гаджетами, некоторым приходится обращаться к пластическим хирургам.

"Мы, в свою очередь, уже путем выполнения эстетических оперативных вмешательства восстанавливаем измененные мягкие ткани лица, шеи. В итоге можно сказать, что пользование гаджетами в короткое время не испортит вашу внешность, но чем больше мы пользуемся гаджетами, тем большее влияние будут оказывать на процессы старения", – подчеркнул он.

Ранее косметолог Сейдж Уилки рассказала, как замедлить процесс старения кожи. По ее словам, после процедуры тщательного очищения обязательно нужно нанести увлажняющий спрей и солнцезащитный крем.



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