Косметолог рассказала, как замедлить процесс старения кожи

Фото: depositphotos/Sonyachny
Благодаря регулярному очищению и увлажнению кожи можно замедлить процесс ее старения. Об этом сообщила блогерша Сейдж Уилки из Юты в своем TikTok-аккаунте.
Она отметила, что после процедуры тщательного очищения необходимо нанести на кожу лица и шеи увлажняющий спрей. Завершающим этапом процедуры должно стать применение солнцезащитного крема.
"Не каждый может выполнять 30-шаговую процедуру по уходу за кожей каждое утро. Я определенно не из таких людей", – поделилась Уилки.
Ранее врач-дерматолог, косметолог и кандидат медицинских наук Олеся Вишня дала несколько советов по уходу за кожей в осенний период, когда она постоянно шелушится.
По словам эксперта, в борьбе с шелушениями и сухостью может помочь маска из порошка горчицы. Также дерматолог посоветовала делать медовый массаж.
Косметолог Оксана Кохнович, в свою очередь, отметила, что патчи под глаза помогут избавиться от утренних отеков. Это происходит из-за того, что мелкие сосуды сужаются за счет охлаждения, а потому дают эффект снижения отечности, заявила специалист.
"Доктор 24": морщины
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: