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Общество

17:00

Косметолог рассказала, как замедлить процесс старения кожи

общество

Фото: depositphotos/Sonyachny

Благодаря регулярному очищению и увлажнению кожи можно замедлить процесс ее старения. Об этом сообщила блогерша Сейдж Уилки из Юты в своем TikTok-аккаунте.

Она отметила, что после процедуры тщательного очищения необходимо нанести на кожу лица и шеи увлажняющий спрей. Завершающим этапом процедуры должно стать применение солнцезащитного крема.

"Не каждый может выполнять 30-шаговую процедуру по уходу за кожей каждое утро. Я определенно не из таких людей", – поделилась Уилки.

Ранее врач-дерматолог, косметолог и кандидат медицинских наук Олеся Вишня дала несколько советов по уходу за кожей в осенний период, когда она постоянно шелушится.

По словам эксперта, в борьбе с шелушениями и сухостью может помочь маска из порошка горчицы. Также дерматолог посоветовала делать медовый массаж.

Косметолог Оксана Кохнович, в свою очередь, отметила, что патчи под глаза помогут избавиться от утренних отеков. Это происходит из-за того, что мелкие сосуды сужаются за счет охлаждения, а потому дают эффект снижения отечности, заявила специалист.

"Доктор 24": морщины

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