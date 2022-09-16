Врач объяснил, почему мужчинам нужно чаще делать чистку лица

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У мужчин, если сравнивать с женщинами, более толстая кожа, которая имеет больше сальных желез, поэтому им следует посещать косметолога чаще. Об этом рассказал врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин в разговоре с "Газетой.ру".

Эксперт подчеркнул, что у мужчин кожа вырабатывает намного больше кожного сала. По его словам, оно является субстратом для жизнедеятельности бактерий, которые могут стать причиной появления прыщей, комедонов, папул и многих других.

Кроме того, специалист рассказал, что омертвевшие клетки, расположенные в верхнем слое эпидермиса, не позволяют коже равномерно отражать свет. В результате лицо теряет свой цвет, становится тусклым.

По мнению Ивкина, мужчины должны посещать косметолога раз в месяц.

"Раньше эта процедура считалась травматичной для кожи, но сегодня чистка делается на современных аппаратах, которые абсолютно безвредны", – заключил врач.

Ранее врач-дерматолог Олеся Вишня рассказала, как грамотно ухаживать за кожей осенью. Эксперт посоветовала применять мед. По ее словам, его нужно втирать в кожу интенсивными движениями.