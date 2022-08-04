Врач рассказал, как избавиться от мозолей

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Врач-остеопат Владимир Животов рассказал, как избавиться от мозолей, которые беспокоят много лет. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Специалист отметил, что мозоли могут быть влажными в виде волдырей или твердыми, которые уже являются натоптышами. По словам эксперта, влажные мозоли возникают из-за неудобной обуви, а твердые могут уже свидетельствовать о проблемах с позвоночником и возникшем из-за этого дисбалансе.

Животов объяснил, что натоптыши появляются в одном и том же месте из-за неправильного распределения нагрузки на стопу.

"Можно бесконечно ее убирать у специалиста, но давление при этом никуда не исчезает. Каждый раз на месте мозоли будет нарастать соединительная ткань, и каждая новая мозоль будет точь-в-точь повторять предыдущую", – сказал врач.

Животов подчеркнул, что без помощи специалистов в таком случае уже не обойтись. Остеопат или ортопед помогут выровнять все тело, устраняя первопричину проблемы, тогда давление на стопу будет перераспределяться, станет более равномерным.

Врач также сделал акцент на том, что правильно подобранная обувь не даст образоваться мозоли на привычном месте. При ее выборе нужно обратить внимание на:

удобство – нельзя брать обувь, если дискомфорт ощущается уже в магазине во время примерки;

натуральный материал – в искусственном материале нога будет потеть;

модель обуви – выбирать сандалии и босоножки нужно те, ремешки которых надежно удерживают носок и пятку;

подошву – должна быть мягкой и гнущейся.

Кроме того, Животов заметил, что для перемещения по городу абсолютно плоская подошва может быть вредна. Эксперт также не рекомендовал длительно носить обувь на высоком каблуке.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала об опасности мозолей. Она отметила, что игнорировать мозоль сложно, так как если не обращать на нее внимания, то у нее появляется стержень, который иногда давит на кость. Однако мозоль может стать причиной сепсиса, если она воспалится и останется без внимания.

Специалист сказала, что распознать воспаление мозоли не так сложно – оно будет соответствовать ряду факторов, среди которых – покраснение, боль, отек и пульсация. Иногда в запущенных случаях может даже выделяться гной.

Дерматолог отметила, что легче предотвратить появление мозолей, чем ждать их заживления. Самый простой случай борьбы с образованиями – подбор удобной обуви.