Эксперт рассказала о влиянии продолжительного стресса на кожу

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Продолжительный сильный стресс делает кожу сухой, раздраженной и чувствительной, заявила дерматолог, косметолог, заместитель главного врача клиники "СМ-Косметология" Ольга Андриянова.

"Стресс запускает целый каскад химических реакций: происходит выработка глюкокостероидов (в частности, кортизола), снижается уровень эстрогена у женщин, что оказывает большое влияние на качество кожи – появляются морщины, наблюдается повышенная сухость", – сообщила она в беседе с "Лентой.ру".

Кроме того, организм из-за стресса снижает выработку коллагена и эластина, что приводит к поплывшему овалу лица и появлению землистого оттенка. По словам эксперта, стресс может стать причиной появления высыпаний и акне, а также ускоренного старения.

"Часто у пациентов появляется выраженный гипертонус мимических морщин, которые будто прорезывают лоб и область глаз, появляются темные круги под глазами и незначительная отечность лица", – добавила дерматолог.

Ранее врач-дерматовенеролог Борис Мирошниченко рассказал, что мужчинам, как и женщинам, необходимо ухаживать за кожей. Чтобы не ошибиться с косметикой, врач посоветовал сходить к дерматологу-косметологу, который определит тип кожи и расскажет об основных правилах ухода. По его словам, мужчинам также стоит использовать тоник, ежедневный крем с SPF- или увлажняющим эффектом.



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