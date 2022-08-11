Раскрыты причины появления темных кругов под глазами

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Темные круги под глазами являются эстетической проблемой многих людей вне зависимости от пола, возраста и образа жизни, сообщила News.ru дерматолог, косметолог Екатерина Анчикова.
Она подчеркнула, что такие круги придают человеку уставший и немного болезненный вид. По словам специалиста, с физиологической точки зрения такое состояние – это просвечивание круговой мышцы глаза и сосудов через кожу. Причиной их появления может стать резкое похудение или интоксикация.
Также темные круги под глазами могут появиться из-за анатомических особенностей: тонкой прозрачной кожи, тонкой жировой прослойки, расширенных сосудов и нарушения кровообращения. Еще причиной их появления могут стать заболевания внутренних органов, нарушение режима, паразитарные инфекции и стрессы.
Эксперт добавила, что если раньше темных кругов не было и человек внезапно заметил их появление, лучше обратиться к врачу – сперва к терапевту, который уже даст направление на УЗИ органов брюшной полости и анализ крови, клинический и биохимический, а также на тест на паразитарные инфекции.
Анчикова призвала людей, страдающих от темных кругов, самим задуматься о том, присутствуют ли в их жизни факторы, ухудшающие состояние организма в целом: курение, злоупотребление алкоголем, недосып, эмоциональное и физическое напряжение, большая потеря веса.
"Проанализируйте ваш образ жизни и примите меры, если выявите данные факторы, негативно влияющие на вашу красоту и здоровье", – заключила она.
Ранее врач-дерматовенеролог Борис Мирошниченко рассказал, что мужчинам, как и женщинам, необходимо ухаживать за кожей. Чтобы не ошибиться с косметикой, врач посоветовал сходить к дерматологу-косметологу, который определит тип кожи и расскажет об основных правилах ухода. По его словам, мужчинам также стоит использовать тоник, ежедневный крем с SPF- или увлажняющим эффектом.
Москвичам рассказали, как правильно выбрать крем
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: