Раскрыты причины появления темных кругов под глазами

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Темные круги под глазами являются эстетической проблемой многих людей вне зависимости от пола, возраста и образа жизни, сообщила News.ru дерматолог, косметолог Екатерина Анчикова.

Она подчеркнула, что такие круги придают человеку уставший и немного болезненный вид. По словам специалиста, с физиологической точки зрения такое состояние – это просвечивание круговой мышцы глаза и сосудов через кожу. Причиной их появления может стать резкое похудение или интоксикация.

Также темные круги под глазами могут появиться из-за анатомических особенностей: тонкой прозрачной кожи, тонкой жировой прослойки, расширенных сосудов и нарушения кровообращения. Еще причиной их появления могут стать заболевания внутренних органов, нарушение режима, паразитарные инфекции и стрессы.

Эксперт добавила, что если раньше темных кругов не было и человек внезапно заметил их появление, лучше обратиться к врачу – сперва к терапевту, который уже даст направление на УЗИ органов брюшной полости и анализ крови, клинический и биохимический, а также на тест на паразитарные инфекции.

Анчикова призвала людей, страдающих от темных кругов, самим задуматься о том, присутствуют ли в их жизни факторы, ухудшающие состояние организма в целом: курение, злоупотребление алкоголем, недосып, эмоциональное и физическое напряжение, большая потеря веса.

"Проанализируйте ваш образ жизни и примите меры, если выявите данные факторы, негативно влияющие на вашу красоту и здоровье", – заключила она.

Ранее врач-дерматовенеролог Борис Мирошниченко рассказал, что мужчинам, как и женщинам, необходимо ухаживать за кожей. Чтобы не ошибиться с косметикой, врач посоветовал сходить к дерматологу-косметологу, который определит тип кожи и расскажет об основных правилах ухода. По его словам, мужчинам также стоит использовать тоник, ежедневный крем с SPF- или увлажняющим эффектом.