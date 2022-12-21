17:48Общество
Кардиолог рассказала, как пережить резкую смену погоды
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-кардиолог Юлия Маршинцева в разговоре с Москвой 24 посоветовала метеозависимым пить больше воды и не перенапрягаться, чтобы легче пережить резкую смену погоды.
Ранее главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова предупредила о резком потеплении почти на 10 градусов в Москве и Подмосковье 21 декабря. По ее словам, к вечеру температура воздуха повысится от -7...-9 до 0 градусов.
Как правило, потепление сопровождается снижением атмосферного давления, что может ухудшить самочувствие, пояснила Маршинцева.
Некоторые люди при резкой смене погоды могут почувствовать слабость, упадок сил. Чтобы помочь себе, эксперт посоветовала выпить крепкий чай, кофе или несколько стаканов воды. Также в это время лучше не перенапрягаться и больше отдыхать.
"Когда давление низкое, мы можем поднять его объемом жидкости. Можно прямо залпом выпить 2–3 стакана воды. За счет этого давление сразу поднимется где-то на 5–7 миллиметров ртутного столба. Например, было 105–110, а будет уже 112–117", – отметила врач.
Ранее главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что метеочувствительность гораздо чаще встречается у женщин, чем у мужчин. При этом особенно ей подвержены молодые девушки. Специалист объяснил это особенностью гормональной системы.
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