Кардиолог рассказала, как пережить резкую смену погоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева в разговоре с Москвой 24 посоветовала метеозависимым пить больше воды и не перенапрягаться, чтобы легче пережить резкую смену погоды.

Ранее главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова предупредила о резком потеплении почти на 10 градусов в Москве и Подмосковье 21 декабря. По ее словам, к вечеру температура воздуха повысится от -7...-9 до 0 градусов.

Как правило, потепление сопровождается снижением атмосферного давления, что может ухудшить самочувствие, пояснила Маршинцева.



Юлия Маршинцева врач-кардиолог При нормальном атмосферном давлении у нас определенная скорость крови, свое артериальное давление, например, 120 на 80. Стоит атмосферному опуститься, и организм, естественно, тоже претерпевает изменения.

Некоторые люди при резкой смене погоды могут почувствовать слабость, упадок сил. Чтобы помочь себе, эксперт посоветовала выпить крепкий чай, кофе или несколько стаканов воды. Также в это время лучше не перенапрягаться и больше отдыхать.

"Когда давление низкое, мы можем поднять его объемом жидкости. Можно прямо залпом выпить 2–3 стакана воды. За счет этого давление сразу поднимется где-то на 5–7 миллиметров ртутного столба. Например, было 105–110, а будет уже 112–117", – отметила врач.

Ранее главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что метеочувствительность гораздо чаще встречается у женщин, чем у мужчин. При этом особенно ей подвержены молодые девушки. Специалист объяснил это особенностью гормональной системы.

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