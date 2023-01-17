Столичных водителей призвали быть внимательнее из-за снега и гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичных автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах из-за снега и гололедицы, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Просим водителей быть внимательнее: соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не совершать резких маневров, быть аккуратнее на эстакадах и мостах", – говорится в сообщении.

По данным ЦОДД, движение в городе оценивается в четыре балла. Вечером ожидается до 6 баллов. Сейчас наиболее затруднено движение в строну центра на Ярославском и Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте, МКАД и ТТК.

Ранее синоптики спрогнозировали в Москве и области 17 января облачную погоду с незначительными осадками, гололедицу и до -3 градусов.

До этого сообщалось, что в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет длиться до 11:00 среды, 18 января.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что после 21 января в столичный регион вновь вернется похолодание. В дневное время столбики термометров будут опускаться до отметки -4 градуса.

Руководитель Гидрометцентра объяснил причины оттепели на Крещение

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!