Водителей в Москве призвали соблюдать дистанцию из-за гололедицы и дождя

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Центр организации дорожного движения Москвы предупредил горожан о возможном образовании гололедицы на дорогах, водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"ЦОДД: движение в городе на 09:00 оцениваем в 5 баллов. Вечером ожидаем до 7. В городе местами идет дождь, возможно образование гололедицы. Просим водителей быть внимательнее: соблюдать скоростной режим и дистанцию", – говорится в сообщении.

Кроме того, автомобилистов призвали не совершать резких маневров и быть аккуратнее на мостах и эстакадах.

Как сообщали в Гидрометцентре России, 19 января в столичном регионе ожидается облачная погода и гололедица. Температура воздуха в Москве составит 3–5 градусов тепла, в Подмосковье – 0–5 градусов.

Ветер будет юго-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Местами пройдет небольшой дождь.

По данным МЧС, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться по меньшей мере до 15:00.

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