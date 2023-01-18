Москвичей предупредили о ледяном дожде до утра 19 января

В Москве вечером 18 и утром 19 января ожидается ухудшение погодных условий. Об этом столичный комплекс городского хозяйства сообщил в своем телеграм-канале.

До утра четверга, 19 января, в столице пройдет ледяной дождь, местами ожидается гололед. В связи с этим горожан попросили быть внимательнее на улице, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров за рулем.

Также, по сообщению метеорологов, 19 января в Москве возможен ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

"Не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в Дептрансе также призвали автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах в непогоду.

Ранее стало известно, что в предстоящие выходные в столице прогнозируется облачная погода с прояснениям. Температура воздуха может понизиться до -7 градусов, заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Между тем руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд поделился, что до завершения зимы в Москве сохранится неоднородная погода с оттепелями и заморозками. По прогнозу синоптика, до марта текущего года количество перепадов температур будет превышать обычные характеристики.

"Атмосфера": снег с дождем ожидается в Москве 19 января

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