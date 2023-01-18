Синоптик предупредила о влиянии ветра на температуру воздуха во время крещенских купаний

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что плюсовая температура воздуха в Москве во время крещенских купаний ощущаться не будет, передает ТАСС.

Специалист предупредила, что скорость ветра ожидается на уровне 7–12 метров в секунду. При этом в Москве 19 января прогнозируется порядка 3–5 градусов тепла, в Московской области – от 0 до 5 градусов.

"Скорость ветра порядка одного метра уменьшает по ощущениям температуру на 1 градус. Если мы прогнозируем 4–5 градусов, то при ветре до 10 метров в секунду температура может восприниматься как отрицательная", – пояснила Макарова.

Также синоптик добавила, что в ночные часы в столичном регионе возможны дождь со снегом и гололед.

Ранее специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что температура воздуха на предстоящее Крещение достигнет рекордных для столицы значений – от 3 до 4 градусов. В прошлый раз такие показатели фиксировали в 2007 году.

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