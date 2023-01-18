Жителей Москвы предупредили об усилении ветра и гололедице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичный главк МЧС предупредил горожан о гололедице и усилении ветра до 17 метров в секунду в среду, 18 января. Об этом сообщается в телеграм-канале управления.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15:00 18 января до 15:00 19 января в Москве ожидается усиление ветра порывами до 17 метров в секунду, осадки, преимущественно в виде дождя, ночью местами гололед, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС призвали водителей снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных перестроений и обгонов, а также не парковать автомобили вблизи деревьев.

Пешеходам же порекомендовали избегать шатких конструкций и рекламных щитов, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее в Гидрометцентре России заявили, что в среду, 18 января, москвичей ожидает облачная погода с небольшим мокрым снегом и температурой до 1–3 градусов тепла. В ночь на четверг, 19 января, прогнозируется до 1 градуса.



"Атмосфера": 1 градус мороза ожидается в столице вечером 18 января

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