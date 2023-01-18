Рекордно высокую за 15 лет температуру спрогнозировали на Крещение в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Крещение, которое состоится 19 января, в столице прогнозируется рекордно высокая температура для этого дня. Ожидается до +3...+4 градусов, заявила специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Эксперт отметила, что в последний раз подобный показатель фиксировали в 2007 году.

"Мы уже сегодня вышли на оттепель в Москве, погода стала очень теплой, на 6–7 градусов выше климатической нормы, в ближайшую неделю, по крайней мере до 21 числа. В остальном это будет мокрый снег. 19 и 20 января будут осадки преимущественно в виде дождя, потому что будет держаться температура +3...+4 градуса", – цитирует ее "Лента.ру".

Однако после субботы, 21 января, температура воздуха вновь понизится. Не исключено, что в Москву вновь нагрянут холода, утверждает Позднякова. Синоптик заверила, что до конца января и в феврале аномальных морозов не будет.

Мнение Подняковой разделяет и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, который заявил, что в Крещение можно ожидать до +5 градусов. Это связано с двумя барическими образованиями – циклоном к западу от центра европейской части России и антициклоном к востоку.

До этого Сергей Собянин поделился, что в Москве в Крещенскую ночь будут работать 46 мест для купания. Мэр рассказал, что каждая площадка будет оснащена настилами, раздевалками, местами для обогрева после ледяной воды и питания.

Специалисты МЧС проверят все официальные купели и проруби к крещенским купаниям

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