Предстоящее Крещение в Москве может стать одним из самых теплых с 1879 года

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидается в Москве на Крещение. По ее словам, этот день может стать одним из самых теплых за всю историю наблюдений с 1879 года.

"Не исключено, что вот это Крещение, которое нас ожидает 19 января, оно по температурному режиму будет на втором месте за всю историю наблюдений с 1879 года. Это такой очень редкий случай для московской погоды", – передает РИА Новости ее слова.

Однако эксперт отметила, что в городе будет облачно. Может быть дождь, что тоже нечасто случается на Крещение. Температура в Москве будет от -3 до -4 градусов. Крещенских морозов можно не ждать, будет крещенская оттепель, резюмировала она.

До 11:00 15 января в городе действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Высокая вероятность образования наледи сохраняется и в Московской области.

Ранее глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал потепление на следующей неделе в столице.

По словам эксперта, потепление связано с тем, что антициклон, который привел к такому похолоданию, перемещается на юго-восток, и на его место начинают поступать умеренно теплые и очень теплые воздушные массы.

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

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