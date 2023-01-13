Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать до 11:00 воскресенья, 15 января. Аналогичное предупреждение действует в Подмосковье.

В свою очередь, начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал RT, что в выходные, 14 и 15 января, температура в Москве будет повышаться.

Так, в субботу, 14 января, ожидается от 0 до -2 градусов. В воскресенье температура поднимется до нулевых отметок. Выходные пройдут практически без существенных осадков.

В конце следующей недели на дорогах может образоваться сильная гололедица. Самая опасная погода прогнозируется в среду и четверг, 18 и 19 января, поскольку ожидается мокрый снег и дождь с плюсовыми температурами. За эти дни может выпасть от 10 до 15% месячной нормы осадков. При этом в следующие выходные снова похолодает до минус 5 градусов.

Ранее в столичном регионе уже продлевали желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предостережение должно было действовать до 07:00 14 января.

Глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал потепление на следующей неделе в Москве. По словам эксперта, потепление связано с тем, что антициклон, который привел к такому похолоданию, перемещается на юго-восток, и на его место начинают поступать умеренно теплые и очень теплые воздушные массы.



Синоптики рассказали о погоде в предстоящие выходные

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!