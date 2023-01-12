Вторая половина зимы в Москве пройдет без морозов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Синоптики сообщили, что сильные морозы во второй половине зимы в Москве не прогнозируются. Об этом сообщает портал "Метеовести".

По словам экспертов, температура воздуха возвращается в многолетнее русло января. Сейчас температура достигла привычных -7,5 градуса.

"Дальше же климатический маятник качнется в сторону тепла", – отмечают эксперты.

13 января жителей столицы ожидает температура ночью от -5 до -10 градусов, а днем – от -2 до -7 градусов. Согласно прогнозу синоптиков, сильных осадков не будет.

14 января температура воздуха ночью составит от -4 до -9, после полудня – от 0 до -5.

"В воскресенье (15 января) по Центральной России пройдет теплый атмосферный фронт, отметившись скоротечным снегом, в разгар дня – -5 градусов", – сообщают "Метеовести".

Осадки увеличатся 16 января, температура воздуха составит от -2 до -7. Снегопад продолжится и 17 января, утром ожидается от 0 до -5 градусов, а днем воздух прогреется от -2 до +3 градусов. Синоптики отмечают, что высота сугробов может достичь 25–28 сантиметров.

"Таким образом, традиционных крещенских морозов, по всей видимости, в этом году не будет. Предварительно, в Крещение прогнозируется оттепельная и ветреная погода с осадками в виде мокрого снега с дождем", – добавили в сообщении.

Ранее глава российского Гидрометцентра Романа Вильфанд спрогнозировал потепление на следующей неделе в Москве. По словам эксперта потепление связано с тем, что антициклон, который привел к такому похолоданию, перемещается на юго-восток, и на его место начинают поступать сначала.



Продолжительная оттепель в Москве начнется с 15 января – синоптики

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