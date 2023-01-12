Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столице из-за гололедицы до ближайших выходных. Соответствующая информация появилась на официальном сайте метеорологической службы.

"Гололедица. Период предупреждения – до 07:00 14 января", – отмечается в материале.

В свою очередь, в Московской области предупреждение действует до 11:00 13 января.

В четверг, 12 января, температура в Москве будет колебаться от -5 до -7 градусов, осадков не ожидается. В пятницу, 13 января, в столице может быть небольшой снегопад, температура – от -2 до -4 градусов.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в ближайшие выходные. По ее словам, температура в городе будет на пару градусов выше нормы.

В субботу, 14 января, в Москве ожидается слабый мороз. В ночные часы температура составит от -3 до -5 градусов, по области – до -8. Днем пройдет небольшой снег, а столбики термометров покажут 2–3 градуса мороза.

В воскресенье, 15 января, в столице ожидается от -4 до 1 градуса. Также пройдет небольшой снег на фоне повышенного атмосферного давления, а температура будет на пару градусов выше климатической нормы.

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 753 мм ртутного столба 12 января

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!