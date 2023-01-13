Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Потепление в Москве продлится до следующих выходных, 21 и 22 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

По словам синоптика, 16 января в Москве в дневное время суток зафиксируется на двух градусах мороза, в ночное – поднимется до минус одного.

Потепление до нуля градусов придет в столицу 17 января. Воздух прогреется до трех градусов тепла 18 и 19 января.

"Такое повышение температуры продлится как минимум до следующих выходных дней, а затем температура снова начнет понижаться", – сообщил Синенков.

В предстоящие выходные, 14 и 15 января, днем в городе ожидается от минус одного до минус трех градусов, ночью – от минус трех до минус 5 градусов.

До 11:00 15 января в Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Высокая вероятность образования наледи на дорогих сохранится и в Московской области.



Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 15 января

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