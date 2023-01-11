Солнце в Москве светило более 1,9 тысячи часов в 2022 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2022 году солнце светило в Москве 1 934 часа, что значительно превышает установленную норму. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Солнце светило 1 934 часа. В среднем за год солнце радует жителей Москвы 1 740 часов", – цитирует синоптика РИА Новости.

Самым солнечным в Москве был 1963 год. Тогда метеостанция МГУ зафиксировала 2 044 солнечных часа за год. При этом самым пасмурным остается 1980 год с 1 478 солнечными часами.

Больше всего солнце в 2022 году светило в июле – 353 часа. Наименьшее количество солнечных часов было зафиксировано в январе 2022 года. Тогда солнечный свет жители Москвы могли наблюдать всего 12 часов за месяц.

Ранее в некоторых столичных районах было зафиксировано солнечное гало – оптическое явление, при котором вокруг источника света образуется вторичное свечение. Преимущественно явление было замечено в центральной части столицы.

До этого в Москве был побит температурный рекорд 50-летней давности. Температура воздуха в столице в первый день 2023 года поднялась до 4,3 градуса тепла.



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