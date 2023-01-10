Фото: ТАСС/EPA/Tamas Vasvari HUNGARY OUT

Прошлый год стал одним из самых жарких в истории Европы. Об этом свидетельствуют данные климатической службы Copernicus.

Специалисты напомнили об экстремальной жаре, которая охватила европейские страны в 2022 году. Эксперты также обратили внимание на увеличение количества парниковых газов.

Отмечается, что прошлый год стал вторым из самых жарких за всю историю в Европе. В свою очередь, лето 2022 года заняло первую строчку по уровню тепла, а осень – третью.

Однако при сравнении с показателями во всем мире 2022 год занял только пятое место в рейтинге самых жарких. Уточняется, что среднегодовая температура оказалась на 0,3 градуса выше, чем в период с 1991 по 2020 год, а также на 1,2 градуса выше относительно 1850–1900 годов.

Ранее специалисты Гарвардского и Вашингтонского университетов пришли к выводу, что случаи аномальной жары с экстремальными температурами к концу XXI века будут происходить до десяти раз чаще, чем в прошлом году.

В рамках исследования ученые отталкивались от показателя, закрепленного Парижским соглашением по климату: в рамках него страны обязуются сдержать рост среднемировой температуры в пределах двух градусов. В итоге они допустили, что в течение текущего столетия сверхжаркие температуры будут фиксироваться в три, а то и десять раз чаще.

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