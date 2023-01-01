В Москве побит температурный рекорд января 50-летней давности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

1 января 2023 года в Москве был побит температурный рекорд 50-летней давности. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в Москве достигла 4,3 градуса тепла вечером. Таким образом, установлен новый рекорд тепла для 1 января", – сообщил синоптик.

1 января 1973 года столбики термометров в Москве поднялись до 4,2 градуса выше нуля.

Тем временем в Санкт-Петербурге также был установлен температурный рекорд. Воздух в городе 1 января прогрелся до 4,8 градуса тепла.

Ранее синоптики центра "Фобос" предупредили москвичей о теплом январе с превышением температурной нормы на 4–5 градусов. Температура воздуха в январе ночью составит около 8 до 13 градусов мороза, днем – от 3 до 8 градусов мороза.

При этом количество осадков будет соответствовать данным метеорологической статистики. Норма осадков – 42 миллиметра, сугробов – 20–33 сантиметра.



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