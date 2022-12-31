Декабрь в Москве стал самым снежным за всю историю метеонаблюдений

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Метеорологи зафиксировали рекордное за всю историю наблюдений количество снега в Москве в декабре 2022 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Московский государственный университет имени Ломоносова.

По словам ведущего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета Михаила Локощенко, по данным на 31 декабря в столице в этом месяце выпало 129 миллиметров осадков. Такие изменения ведутся с 1820 года.

"До сих пор самым снежным декабрем в Москве был декабрь 1981 года, когда выпало 117 миллиметров осадков. Причиной столь редкой погодной аномалии явилось частое прохождение над столицей циклонических серий с обостренными атмосферными фронтами, в зонах которых выпадали обильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя", – говорится в сообщении.

Между тем число осадков за текущий год показало достаточно стандартное значение. Их было зафиксировано 729 миллиметров. Локощенко подчеркнул, что за последние полвека годовое число осадков в столице было вполне стабильным.

Ранее сотрудник прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в Москве в новогоднюю ночь ожидаются переменные дожди и слякоть. Температура воздуха в праздник поднимется до 1–3 градусов выше ноля.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!