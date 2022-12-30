Синоптик предупредил о резких перепадах температур в РФ в первую неделю 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В первую неделю будущего года в центральной части России ожидаются резкие перепады температуры воздуха, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Об этом сообщает телеканал "360".

Синоптик отметил, что потепление начнется с 30 декабря, а 1 января температура воздуха в дневные часы может составить 5 градусов.

"Синоптики называют такие перемены за окном дикими плясками погоды. Ведь после теплого дня 1 января ко 2-му числу ожидается похолодание. В ночь с 2 на 3 января столбики термометров опустятся до -5…-7", – рассказал Шувалов.

По его словам, уже 5 января ожидается похолодание до 10 градусов мороза.

"Под Рождество ждем настоящие морозы до -20 градусов", – сказал он.

Шувалов добавил, что перепады температур воздуха будут сопровождаться скачками атмосферного давления, также временами возможны порывы ветра.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в первый день 2023 года в Москве и Подмосковье прогнозируется снежная погода без сильных холодов.

Он отметил, что в новогоднюю ночь в столичном регионе ожидаются заморозки, а 1 января ознаменуется небольшим, но заметным потеплением.



"Утро": 1 градус тепла ожидается в столице 30 декабря

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