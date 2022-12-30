Синоптик назвал регионы, где будет майская погода на Новый год

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в Крыму и Краснодарском крае ожидается майская погода 31 декабря и 1 января. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Есть у нас регионы, где будет если не летняя, то майская погода. Повезет тому, кто будет отдыхать или кто живет в Крыму и Краснодарском крае, на Черноморском побережье Кавказа. Там будет солнечно, практически без осадков", – отметил он.

По словам специалиста, температура будет колебаться от 10 до 15 градусов, что превышает показатели даже для этих регионов на 4–6 градусов.

Ранее сообщалось, что накануне Нового года холоднее всего будет в городах Урала, Восточной и Южной Сибири. Самым холодным городом 30 декабря станет Новосибирск, там ожидается температура до -22 градусов. Примерно такая же погода будет в Красноярске и Омске, где синоптики обещают -21 и -20 градусов соответственно. Немного теплее будет в Екатеринбурге.

До этого Леус сообщил, что в первый день 2023 года в Москве и Подмосковье прогнозируется снежная погода без сильных холодов. Он отметил, что в новогоднюю ночь в столичном регионе ожидаются заморозки, а 1 января ознаменуется небольшим, но заметным потеплением.

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