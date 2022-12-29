Москву и Санкт-Петербург ожидает теплое 1 января

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве и Санкт-Петербурге 1 января 2023 года может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, воздух в этих городах может прогреться до 4–5 градусов тепла.

Вильфанд отметил, что в столице рекорд температуры воздуха был зафиксирован 1 января 1973 года. Тогда воздух в городе прогрелся до плюс 4,2 градуса.

"В 2023 году показатели температуры приблизятся или даже превзойдут этот рекорд, так как прогнозируется плюс 3–5 градусов в столице, а по области – даже до плюс 6 градусов", – рассказал синоптик.

Он добавил, что в Санкт-Петербурге 1 января также будет необычно теплым.

"Там рекордное значение было зафиксировано в 2017 году – плюс 4,5 градуса. Вероятность того, что температура 1 января 2023 года приблизится или превзойдет этот рекорд, очень большая", – сказал Вильфанд.

Ранее сообщалось, что накануне Нового года холоднее всего будет в городах Урала, Восточной и Южной Сибири. Самым холодным городом 30 декабря станет Новосибирск, там температура упадет до -22 градусов. Примерно такая же погода ожидается в Красноярске и Омске, где синоптики обещают -21 и -20 градусов соответственно. Немного теплее будет в Екатеринбурге.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в первый день 2023 года в Москве и Подмосковье прогнозируется снежная погода без сильных холодов. Он отметил, что в новогоднюю ночь в столичном регионе ожидаются заморозки, а 1 января ознаменуется небольшим, но заметным потеплением.

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