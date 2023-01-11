Москвичам пообещали потепление до нуля градусов к концу недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жителей столицы ожидает потепление до нуля градусов к воскресенью, 15 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Алину Котилевскую.

Специалист отмечает, что потепление не будет резким – температура будет расти с каждым днем.

В среду, 11 января, в Москве температура воздуха составит от -7 до -9 градусов, по области ожидается 6–11 градусов мороза.

При этом синоптики обещают южный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что в Московской области к концу рабочей недели ожидается потепление и возвращение к температурной норме. В столице ближе к выходным потеплеет до -4...-6 градусов. Погода обещает быть облачной, возможны небольшие осадки в виде снега.

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