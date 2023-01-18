В Москве спрогнозировали небольшой снег и до 3 градусов тепла 18 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей Москвы в среду, 18 января, ожидает облачная погода с небольшим мокрым снегом. Об этом сообщает российский Гидрометцентр.

Столбики термометров в этот день могут подняться до 1–3 градусов тепла. В ночь на четверг прогнозируется до 1 градуса. В среду ожидается юго-восточный ветер, порывы которого могут достигать 7–12 метров в секунду, местами 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Между тем в Подмосковье показатели термометра могут колебаться в пределах от -2 до 3 градусов. Местами ожидается гололед и гололедица.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до конца зимы в столице сохранится неоднородная погода с оттепелями и заморозками.

По словам эксперта, до марта 2023 года число перепадов температур будет превышать обычные характеристики. В среднем температурный фон будет около нормы. Вильфанд также отметил, что до конца зимы в Москве прогнозируются снежные периоды.

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