Москвичей предупредили о понижении температуры в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В предстоящие выходные в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениям. Температура воздуха может понизиться до -7 градусов, заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Также в выходные ожидается повышенное атмосферное давление.

"Температура воздуха в течение суток у нас будет понижаться, то есть минимальная температура в Москве будет порядка -1...+1 градус и такая же температура у нас будет в утренние часы, то есть в течение 21 января температура будет понижаться", – цитирует Позднякову РИА Новости.

В воскресенье, 22 января, в облаках можно будет наблюдать больше просвета. Атмосферное давление также будет повышено. Осадков в выходные можно не ждать, а температура в дневное время прогнозируется до -4...-5 градусов.

Между тем руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд поделился, что до завершения зимы в Москве сохранится неоднородная погода с оттепелями и заморозками. По прогнозу синоптика, до марта текущего года количество перепадов температур будет превышать обычные характеристики.

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