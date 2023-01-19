Гололедица и до 5 градусов ожидается в Москве 19 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В четверг, 19 января, в столичном регионе ожидается облачная погода и гололедица. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в Москве составит от 3–5 градусов тепла, в Подмосковье – 0–5 градусов тепла. Ветер будет юго-восточный с порывами до 17 метров в секунду.

По данным синоптиков, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Местами пройдет небольшой дождь.

В связи с гололедицей москвичей призвали быть внимательнее на улице, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров за рулем.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что плюсовая температура воздуха в Москве во время крещенских купаний не будет ощущаться из-за ветра.

По словам метеоролога, скорость ветра порядка одного метра уменьшает по ощущениям температуру на 1 градус. Таким образом, при 5 градусах и ветре до 10 метров в секунду температура воздуха может восприниматься как отрицательная.



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