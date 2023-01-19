Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве

Фото: ТАСС/Геодакян Артем

Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Подмосковье. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать до 22:00 пятницы, 20 января.

По информации метеорологов, 19 января москвичей ожидает облачная погода с небольшим и местами умеренным дождем. Температура воздуха составит от 3 до 5 градусов, в Подмосковье – от 0 до 5 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный с порывами до 17 метров в секунду.

В связи с гололедицей водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров и быть внимательнее на мостах и эстакадах.

Москвичам рассказали о дождях в столичном регионе 19 января

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