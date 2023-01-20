Солнечная и морозная погода придет в Москву на следующей неделе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 23 января Московский регион вернется к соответствующим норме климатическим значениям января. Об этом Национальной службе новостей (НСН) сообщил руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов.

В ночь на 21 января в Москву вернется морозная погода. Температура воздуха в городе местами опустится до 3 градусов мороза. Спустя сутки температура воздуха достигнет -7 градусов.

"Такая погода продержится вплоть до понедельника, а на будущей неделе мы вернемся в нормальное климатическое русло для второй половины января: до -5 – днем, до -12 – ночью", – сообщил Шувалов.

В воскресенье, 22 января, в столице ожидается солнечная и морозная погода, заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что заключительным днем оттепели в Москве станет 20 января. В пятницу температура воздуха может подняться до 6 градусов тепла, что является аномальным погодным явлением для января.

В преддверии выходных осадков в столице не ожидается.



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