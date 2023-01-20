Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичей предупредили о похолодании в предстоящие выходные. О том, какая погода будет в Москве 21 и 22 января, рассказал замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Об этом пишет RT.

"В субботу и воскресенье прогнозируется переменная облачность и небольшие осадки", – отметил он.

Оттепель, которая охватила столицу, подходит к концу, сообщил Цыганков. По его словам, температура начнет снижаться утром, 21 января. В этот день в городе будет от -1 до -3 градусов в дневное время, а ночью – от -2 до -5 градусов.

В воскресенье, 22 января, температура воздуха днем будет колебаться от -2 до -5 градусов, ночью ожидается до -6 градусов.

Синоптик также рассказал о том, что на следующей неделе в городе будет расти атмосферное давление. В середине недели ожидается солнечная погода, а ночью – мороз до -10 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что 20 января в столице будет облачная погода без особых осадков и до 5 градусов тепла.

Ветер будет дуть южный и юго-восточный со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба.

Синоптики сообщили о похолодании в Москве с 21 января

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