Новогодние световые элементы будут украшать Москву до весны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новогодние световые элементы будут украшать столицу до наступления весны. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

После окончания праздников в Москве убрали более тысячи елей, плакаты и декоративные элементы. Общее количество декоративных конструкций, которыми украсили столицу к Новому году и Рождеству, составило более четырех тысяч.

"Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах и в парках световые украшения, они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", – сообщил заммэра.

Столичные световые конструкции созданы с учетом возможности энергосбережения. Электрооборудование в них основано на светодиодных лампах.

В преддверии Нового года в Москве в том числе установили восемь светящихся арок. Они расположились на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, на улице Кузнецкий мост, Площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках.

Количество светодиодов в конструкциях составило более 500 тысяч штук.



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