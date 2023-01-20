Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После Нового года москвичи сдали на переработку более 14 тысяч хвойных деревьев в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что традиционная акция проходит в столице с 2 января по 26 февраля. Она подразумевают сдачу новогодних деревьев в пункты приема, откуда их уже отправляют на утилизацию.

Акция проводится в Москве уже в восьмой раз. Она призвана помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, которая успешно реализуется в столице с 2020 года. С каждым разом популярность этого мероприятия только растет. Все деревья принимаются бесплатно.

Жители города могут сдать елки, сосны и пихты. До этого деревья следует очистить от всех игрушек. Из переработанных елей специалисты создадут древесную щепу. Данный материал используется для защиты и удобрения почв, отсыпки троп и многого другого.



Собянин пригласил москвичей принять участие в акции "Елочный круговорот"

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