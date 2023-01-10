Собянин пригласил москвичей принять участие в акции "Елочный круговорот"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители Москвы смогут принять участие в акции "Елочный круговорот" по сдаче новогодних деревьев на переработку, информирует пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Президиум правительства Москвы рассмотрел доклад заместителя мэра Петра Бирюкова об итогах работы служб городского хозяйства в дни празднования Нового, 2023 года и Рождества Христова", – говорится в сообщении.

С 2 января текущего года на территории столицы свою деятельность осуществляют 600 пунктов приема праздничных деревьев. Там жители города смогут сдать елки, сосны и пихты на переработку. До этого деревья следует очистить от всех игрушек, напомнили в пресс-службе.

Из переработанных елей специалисты создадут древесную щепу. Данный материал используется для защиты и удобрения почв, отсыпки троп и многого другого.

Кроме того, Бирюков доложил о безаварийной работе комплекса городского хозяйства в период новогодних и рождественских каникул и круглосуточном дежурстве служб. Отмечается, что при морозах городские службы не допустили аварийных отключений потребителей.

"Для ликвидации возможных инцидентов были заранее сформированы 1 305 аварийно-восстановительных бригад, а также подготовлено 1 449 единиц специализированной техники, свыше 1,8 тысячи аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторных установок) и 3 мобильные котельные", – уточняется в материалах.

Также проводились работы по уборке и содержанию городских территорий. Для этого ежедневно дежурили 14 тысяч единиц специализированной техники, 143 тысячи рабочих и 43 тысячи единиц малой механизации, в очистке скатных кровель были задействованы 3,4 тысячи бригад.

Помимо этого, на МКАД было организовано круглосуточное дежурство 41 тягача, а для утилизации снега была обеспечена работа 56 стационарных снегосплавных пунктов.

"Вывоз, переработка и утилизация бытовых отходов осуществлялись в плановом режиме. Особое внимание было уделено рождественским ярмаркам. Так, для уборки площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", в том числе расположенных в центре города, в круглосуточном режиме были задействованы 1,1 тысячи рабочих и 380 единиц техники", – добавляется в сообщении.

Ранее стало известно, что акция по сдаче елок на переработку продлится до 26 февраля 2023 года. В Москве подобное мероприятие организовали в восьмой раз. С каждым разом популярность "Елочного круговорота" только растет, считает Бирюков. Заммэра подчеркнул, что все деревья принимаются бесплатно.

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