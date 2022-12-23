Жители столицы выбрали места для пунктов приема новогодних елок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное акции "Елочный круговорот", в котором приняли участие свыше 170 тысяч человек. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что участники голосования выбирали места для пунктов приема новогодних елок.

Так, 65% участников голосования ответили, что украсят дом искусственной елкой, 10% поставят живое дерево, еще 5% планируют собрать букет из хвойных веток, 3% приобретут елку в горшке, а еще 2% сделают ее из бумаги, картона и других вторичных материалов.

Тем, кто купит живую ель, предложили выбрать удобный пункт сбора деревьев на утилизацию, в который можно будет принести дерево после праздников.

"Больше всего желающих отнести елку в специальный пункт оказалось в ЦАО – 16%. На втором месте жители СВАО – 13% и замыкают тройку лидеров ВАО, ЮАО и ЮВАО, набравшие по 12%", – говорится в материале.

Отмечается, что свыше 90% участников голосования выбрали предложенные варианты расположения пунктов приема, остальные высказали свои идеи.

В прошлом году в рамках акции "Елочный круговорот" жители столицы сдали на утилизацию порядка 49 тысяч хвойных деревьев.

Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, наибольшее количество хвойных собрали в Южном и Западном административных округах – более 7 тысяч в каждом. В общей сложности в Москве функционировали 583 пункта сбора новогодних деревьев. Еще два были открыты в ближайшем Подмосковье.



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